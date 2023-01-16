جيزان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستوقفت فعاليات الحِرف والصناعات اليدوية، زوار القلعة الدوسرية بمدينة جيزان، حيث أبدعت حرفيّات ماهرات حاصلات على تخصصات جامعية متنوعة، في صناعات يدوية متقنة، وذلك ضمن فعاليات " نقوش " ؛ التي تنفذها هيئة التراث.ولفتت المختصة في الفنون فاطمة الحازمي، أنظار الزوار بتشكيل طينة البورسلين على العجلة الكهربائية أو الدولاب الكهربائي وتحويلها لآنية بمختلف الأشكال، ثم تحويلها لصناعات خزفية لها ذات الطابع التقليدي للأواني الفخارية التقليدية وبأشكال وألوان حديثة، مؤكدة أن شغفها دفعها لمحاولة تطوير صناعة الفخار كحرفة يدوية لها قيمتها في الموروث الثقافي، والعمل على تطوير الأواني الفخارية بالحفاظ على طابعها التقليدي، الذي يعبر عن الهوية، ويمنح تلك الأواني روح العصر.بدورها أبدعت خريجة الحاسب ونظم المعلومات رؤى دغريري في استخدام مادة الإسمنت عبر قوالب خاصة ومعالجتها بالألوان وتحويلها إلى أطباق وأدوات منزلية عبر صناعة الكونكريت، فضلًا عن صناعات متنوعة من الشموع، فيما استثمرت المختصة في السكرتارية الطبية أسماء حداد موهبتها في استخدام الطين المحليّ ومعالجته بمادة القليز، وتشكيله باليد لإنتاج صناعات خزفية متنوعة.كما تقدم المختصة في هندسة التصميم الداخلي علياء حكمي، قطعاً فنية باستخدامات الخشب والمسامير ولف الخيوط؛ لتعرض إنتاجها اليدوي من اللوحات الفنية أمام الزوار، فيما تُبدع المختصة في إدارة الأعمال عائشة مساوى في استخدام الخيط والإبرة لصناعة الكروشية، وتعرض أمل حكمي إنتاجاً متنوعاً من الخوص عبر أشكال من الحقائب والقبعات ذات الطابع الشعبي، حيث تجد اهتماماً من قبل الأهالي.// انتهى //12:52ت م0060