الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس جمعية ساعد الخيرية لمرضى التصلب العصبي عبدالله دخيل الله الحربي وأعضاء الجمعية.واطلع معاليه على تقرير عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في علاج المرضى المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ومساعدتهم على التعايش مع المجتمع.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //12:55ت م0061