بريدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسعقدت اللجنة الطبية المدنية في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم 53 جلسة للنظر في تقييم ومعالجة 290 حالة خلال العام الماضي 2022موأبان تجمع القصيم الصحي، أن التقرير الإحصائي لمهام ونشاط اللجنة المدنية المشكلة من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، والذي يوضح حجم الأعمال المنفذة للعام المنصرم وعدد المستفيدين منها، أشار إلى أن اللجنة تعاملت مع 163 حالة لطلبات الولاية، فيما كان عدد حالات صلاحية العمل المنظورة 65 حالة.وأكد التجمع أن عدد طلبات الإفادة المالية التي عرضت عليها بلغت 18 حالة، وحالات أهلية الحضانة 13 حالة، في حين كانت هناك طلبات فسخ نكاح لعدد 11 حالة، وأخرى لتقييم الحالة العقلية بلغت 11 حالة، إضافة إلى النظر في 8 طلبات لتقييم مدى استحقاق الإجازة المرضية، وحالة واحد فقط للضمان الاجتماعي.يذكر أن عدد المستفيدين من برامج التأهيل الطبي وخدمات الرعاية النهارية في مستشفى إرادة والصحة النفسية خلال العام المنصرم 2022م بلغ ١٠٤٠٠ مستفيد في مختلف البرامج التي يقدمها المستشفى للمرضى.م . ك // انتهى //12:58ت م0062