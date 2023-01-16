حائل23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأكدت أمانة منطقة حائل استمرار الأعمال التطويرية والتنموية في ممشى وادي الأديرع والذي يعد أحد الوجهات القادمة التي يتم تأهيلها وتفعيلها لتكون أحد الوجهات الترفيهية والسياحية في المنطقة، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة المنطقة المهندس سعود بن فهد آل علي أنه تم الانتهاء من 85% من أعمال تطوير ممشى وادي الأديرع، بمساحة إجمالية تقدربـ 71,347 متراً مربعاً ، حيث تضم مضامير مشي رئيسية بطول 2,780 متراً طولياً، وأرصفة بطول 7,500 متر طولي، ومسطحات خضراء بمساحة إجمالية تقدر بـ 11,720 متراً مربعاً ، بالإضافة إلى زراعة 350 شجرة وشجيرة، وإنشاء 3 مجموعات ألعاب أطفال ، وتخصيص موقع لألعاب القوى , مشيراً إلى أن الأمانة حرصت على تجهيز الموقع بالكامل تماشياً مع احتياجات ذوي الهمم ليتناسب مع كافة شرائح المجتمع ، منوهاً أن هذه الأعمال التطويرية تسير وفق الخطة المرسومة لها، التي تم فيها مراعاة أعلى معايير الجودة ، سعياً من الأمانة لتوفير المزيد من المرافق والوجهات السياحية التي تخدم المنطقة وزوارها كنوع من برامج جودة الحياة وأنسنة المدن وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //13:00ت م0063