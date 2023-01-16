بريدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل قسم الطوارئ في مستشفى قبة العام بمنطقة القصيم 53562 مريضًا خلال العام الماضي 2022م، قدم لهم الخدمات الطبية العاجلة واللازمة بحسب إجراءات الحالات الطارئة ومتطلبات الرعاية الصحية العاجلة.وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الحالات المرضية التي استقبلها طوارئ المستشفى بلغت ذروتها في شهر أكتوبر الذي سجل أعلى نسبة مراجعين، حيث بلغ عددهم ٦١٠٨ مستفيدين، بينما كان شهر فبراير هو الأقل في عدد الحالات الطارئة بعدد ٢٥٣٢ مستفيداً ، مشيرةَ إلى أنه وفقاً للإحصائية السنوية للحالات المستفيدة من الخدمات الطبية فقد كانت هناك ١٥٢ حالة إصابة من الحوادث المرورية ، في حين استفاد ٤٨١ مريضاً من العمليات الجراحية الصغرى.وبين أنه تم نقل ١٤٩ مستفيداً عن طريق سيارات إسعاف مستشفى قبة العام بعد تلقيهم الخدمات الطبية الطارئة وتحويلهم إلى المستشفيات المرجعية والمراكز المختصة لاستكمال العلاج اللازم.// انتهى //14:03ت م0093