عنيزة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واستجاوزت المساعدات المقدمة للمستفيدين بجمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة لعام 2022 (1443هـ -1444هـ) أكثر من 21 مليون ريال استفاد منها 8062 مستفيداً في عنيزة، شملت البرامج الرعوية والتنموية والمجتمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد القرعاوي أنه بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية أخيراً، تصدّر برنامج تأمين المسكن قائمة برامج المساعدات، بمبلغ 8.569.208 ريالاً، تلاه برنامج كفالة أسرة، حيث قدمت مساعدات بمبلغ 5.753.151 ريالاً، فيما تم تفريج كربة 1955 مستفيداً بمبلغ 701.393 ريالاً.وبين القرعاوي أن الجمعية أسهمت في تقديم المساعدات المالية والعينية ودعم مستفيديها بجميع برامجها المجتمعية التي تنوعت بين التعليم وتزويج الشباب، وتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل ودعم المشاريع الأسرية وبرنامج مواسم الخير مثل كسوة الشتاء والسلال الرمضانية ومساعدات زكاة الفطر وكسوة العيد وسقيا الماء، لافتاً النظر إلى أن الجمعية مستمرة في تنفيذ خططها لتحقيق أهدافها المتمثلة في العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي لكافة مستفيديها.// انتهى //14:03ت م0094