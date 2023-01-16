حفر الباطن 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واستمكن الفريق الطبي في وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء أول عملية زراعة منظم لاسلكي لضربات القلب لمريضة سبعينية عن طريق القسطرة القلبية التداخلية من خلال الوريد الفخذي، دون الحاجة إلى فتح الجلد بالكامل ووضع أسلاك داخل القلب.وأوضحت صحة حفر الباطن أن المريضة كانت تعاني من انقطاع تام لضربات القلب وهبوط حاد في الضغط والوعي مما استدعى إجراء عملية زراعة منظم لاسلكي لضربات القلب تحت تخدير موضعي، مبينة أن العملية استغرقت ساعة، مشيرةَ إلى جهاز منظم ضربات القلب اللاسلكي يُعد أقل عرضة للالتهاب البكتيري للقلب والجلد، ولمضاعفات أخرى مقارنة بالجهاز المعتمد على الأسلاك، وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي أجرى في وحدة جراحة وقسطرة القلب 568 عملية قسطرة قلبية ناجحة لعام 2022، وأن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 10,653 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 184 حالة، إضافة إلى إجراء زراعة منظم قلب ومنظم دائم للقلب لـ14 حالة ، و 3 حالات لزراعة جهاز مزيل الرجفان ، وزراعة جهاز إعادة مزامنة القلب لـ3 حالات، ودراسة كهربائية القلب 5 حالات ، فيما وصل عدد الحالات التشخيصية 235 ، كما بلغ عدد دعامات القلب 319 حالة وصل عدد المنومين في عناية القلب 934 مريضاً.// انتهى //14:05ت م0095