نجران 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسنفذ المختبر الميداني المتنقل بأمانة منطقة نجران خلال شهر ديسمبر الماضي، جولات رقابية، شملت 213 منشأةً غذائيةً، للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان بيئة صحية آمنة.وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس منصور همام أن الجولات الرقابية الميدانية للمختبر، شملت 213 منشأةً غذائيةً تعمل في مجال المطاعم والبوفيهات ومحال العصائر، أخذت خلالها 629 عينةً، تضمنت فحص مستوى النظافة الشخصية للعاملين، والمياه وزيوت الطبخ، ومسح طاولات الفرز والتقديم، للتأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات الميكروبية، وضمان جودة الغذاء، إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية بشكل عام.// انتهى //14:06ت م0096