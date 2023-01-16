بريدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسكشف تجمع القصيم الصحي أن إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجراها مستشفى الرس العام خلال السنة الميلادية الماضية 2022 م بلغت أكثر من مليونين وثلاثمائة وستين ألف فحص مخبري.وأوضح التجمع أن الفحوصات تنوعت وتوزعت على حالات مختلفة كان منها 151 فحصاً للمناعة، و37114 فحصاً للطفيليات، و289472 فحصاً للبول و60633 فحصاً للبكتيريا، في حين سجل المختبر150402 فحصاً للهرمونات، وأنجز 882487 فحصاً للكيمياء الحيوية.وبين تجمع القصيم الصحي أن المختبر استقبل 28986 فحصاً للتفاعلات المصلية، و9950 فحصاً لتشريح الخلايا والأنسجة المريضة، إضافة إلى 751935 فحص لأمراض الدم، إلى جانب 729 فحصٍ للدرن، فيما كان هناك 140594 فحصاً لحالات مرضية أخرى، ليصبح مجموع الفحوصات التي أجراها المستشفى 2362453 فحصاً.// انتهى //14:07ت م0097