الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة، وعددًا من قيادات المديرية.واطلع سموّه على تقرير عن جهود المديرية واستعداداتها، بالتعاون مع الجهات المساندة لها حول الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، منوهاً بجهود المديرية ودورها في الحفاظ على الأمن والسلامة.// انتهى //14:11ت م0098