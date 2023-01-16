عمّان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة كاسيندي شمال الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموقفها الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //14:12ت م0099