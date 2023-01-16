المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسيواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، تقديم خدماته للنحالين من خلال العيادة المتنقلة للنحل؛ بهدف الكشف المبكر عن آفات وأمراض النحل، وتوعية النحالين وإرشادهم من خلال تواجد الخبراء والمختصين.وأوضح المشرف على العيادات المتنقلة للنحل في المملكة الدكتور محمد عيد حسن، أن تتبع النحّالين لمواسم الإزهار وانتقالهم من موقع لآخر، يشكّل فرصة لانتشار العدوى بين المناحل من خلال استخدام المعدات المشتركة دون تعقيمها، مؤكدًا اشتراط الوزارة لإصدار تصريح التنقل، فحص آفات وأمراض النحل؛ لضمان الانتقال الصحي، وعدم انتشار العدوى.وبيّن أن العيادة المتنقلة تتواجد بمركز القاحة في محافظة بدر، الذي يعد أحد مناطق الجذب للنحالين؛ لتميّزه بوفرة مراعيه الطبيعية، وتستكمل سيرها بالتنقل في جميع محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة؛ لضمان الوصول للمستفيدين، مشيرًا إلى أن العيادة تعمل على سحب العينات من النحل، حيث تجاوز عدد العينات (95) عينة، للكشف عن الأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية، التي يأتي من ضمنها شلل النحل والأكارين، والفاروا، وأمراض الحضنة، والنوزيما.الجدير بالذكر أن منصة "نما" الإلكترونية تقدم للمستفيدين خدمات الحصول على تصريح نحّال لممارسة مهنة تربية النحل، وطلب إصدار ترخيص منحل تجاري ثابت أو متنقل، وتجديد تصريح المنحل عند انتهائه، ونقل المنحل عند الرغبة في الانتقال لموقع آخر، وإلغاء التصريح.// انتهى //14:20ت م0101