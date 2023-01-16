الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جراهام عبدالقادر بمكتبه، اليوم، بالسفير المصري لدى السودان هاني صلاح.وأوضح السفير عقب اللقاء، أنه جرى مناقشة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة لتنظيم وتطوير العمل الثقافي والإعلامي بين البلدين، بجانب الحديث حول ميثاق شرف إعلامي بين البلدين لتنظيم العمل خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه تم التوافق بين الجانبين على أهمية تفعيل وتطوير العمل الثقافي وإقامة فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مشتركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى القطاع السياحي وأهمية تطويره في البلدين.وبين أن هذه الفترة تشهد حراكًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين وتحركًا مصريًا فاعلًا على الساحة السودانية في كل المجالات، متمنيًا أن يستمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.// انتهى //14:28ت م0102