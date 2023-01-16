حائل 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه, اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا اللواء خالد الحبلاني، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا العميد مشعل بن طحيمر الفهيدي.وثمن سموه الجهود التي بذلها اللواء الحبلاني خلال فترة عمله، حاثًا العميد الفهيدي على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا عظم المسؤوليات والواجبات والأعمال المناطة برجال الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، متمنيًا له التوفيق فيما كُلِّف به.من جانبه، أكد العميد الفهيدي حرصه على بذل كل ما يطور أداء رجال الدفاع المدني ويحقق نقلة نوعية بالمنطقة.// انتهى //14:29ت م0103