رفحاء 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء اليوم، المسؤولين والقضاةَ ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجمعًا من المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.وأعرب سموه عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة رفحاء والوقوف على شؤونهم، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم، مؤكداً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية، مؤكدًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية، وأن زيارته التفقدية لمتابعة جميع الملاحظات والآراء والشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة.وأشار إلى توجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، والتي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق التطلعات وتقديم الأفضل دائمًا,سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.كما التقى سمو أمير الحدود الشمالية بمقر المحافظة, عدداً من المواطنين، واستمع لمطالبهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.// انتهى //14:41ت م0107