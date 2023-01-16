الباحة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على التقرير السنوي لوحدة أعمال شركة المياه بمنطقة الباحة لعام 2022م.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة الباحة المهندس عبدالعزيز بن مطر الزهراني، ومدير فريق التحالف السعودي الإسباني لعمليات التشغيل وخدمة العملاء وإدارة الأصول بيدرو كوفيز.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها وحدة أعمال المياه بمنطقة الباحة وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة 6 مشاريع بقيمة تجاوزت 179 مليون ريال, بالإضافة إلى توقيع عقد الإدارة الذي سيسهم في إدارة عمليات التشغيل والصيانة وخدمات العملاء وأصول الشركة، حيث كان لتلك المشاريع الدور الفعال في زيادة نسب تغطية مدن ومحافظات المنطقة بالمشاريع المائية والبيئية، وما واكبها من زيادة كميات وساعات ضخ المياه بمحافظات المنطقة.وأكد سمو أمير منطقة الباحة على أهمية الدور المناط بإدارة خدمات المياه بمنطقة الباحة والجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين بالمنطقة مع استمرار المشاريع والرفع بتقاريرها بصفة دورية لتتم متابعتها.// انتهى //15:40ت م0120