الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم، بمعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا شريف أبا سانيانج، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.وتبادل الجانبان خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بأحوال المسلمين في جمهورية جامبيا، وسبل التعاون المشترك لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في شهر رمضان المبارك، وتنفيذ عدد من الدورات العلمية.وأكد الدكتور آل الشيخ، أن المملكة تولي خدمة الإسلام والمسلمين جل عنايتها وتبذل كل ما في وسعها اتساقاً مع ريادتها للعالم الإسلامي.من جانبه، أعرب وزير الشؤون الدينية الجامبي عن شكر وتقدير حكومة بلاده لقيادة المملكة على الجهود التي تقدمها للإسلام والمسلمين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مبيناً أن المشاريع التي نفذتها المملكة أسهمت في تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لعموم الشعب الجامبي.ونوه بالجهود التي تقدمها المملكة في العناية بالحرمين الشريفين وتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة لقاصديهما من مختلف دول العالم، وخدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً، ونشر الدعوة إلى الإسلام الوسطي في مختلف بقاع الأرض، إلى جانب المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في كفالة الدعاة وتوزيع التمور وتنفيذ مشاريع التفطير كل عام التي يستفيد منها المسلمون في شهر رمضان.حضر اللقاء عددٌ من مسؤولي الوزارتين.// انتهى //15:49ت م0121