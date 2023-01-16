سياسي / السودان والمغرب توقعان على برتوكول تعاون قانوني
الاثنين 1444/6/23 هـ الموافق 2023/01/16 م واس
الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس
وقعت السودان والمغرب اليوم برتوكول للتعاون القانوني بين البلدين .
وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني النائب العام خليفه أحمد خليفة ، وعن الجانب المغربي النائب العام الحسن الداكي .
وتهدف الاتفاقية إلى، الاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التعاون العدلي والقانوني، من خلال مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية ، وتبادل المحكومين .
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