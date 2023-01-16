الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسوقعت السودان والمغرب اليوم برتوكول للتعاون القانوني بين البلدين .وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني النائب العام خليفه أحمد خليفة ، وعن الجانب المغربي النائب العام الحسن الداكي .وتهدف الاتفاقية إلى، الاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التعاون العدلي والقانوني، من خلال مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية ، وتبادل المحكومين .// انتهى //15:51ت م0122