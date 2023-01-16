عمّان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأردنية الأمريكية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وجهود دعم العراق.// انتهى //15:54ت م0125