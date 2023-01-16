حجة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 488 مستفيداً خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، منهم 63 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و40 مريضاً في عيادة الطوارئ، و121 مستفيداً في عيادة الباطنية، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 244 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 11 مريضاً، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 129 فرداً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //15:57ت م0127