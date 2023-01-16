المنامة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,894.22 بارتفاع بلغ قدره 2.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.66 بارتفاع بلغ قدره 0.09 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و393 ألفاً و365 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 393 ألفاً و591 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 47 صفقة.// انتهى //16:05ت م0130