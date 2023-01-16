بيروت 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في مناطق زغرتا والكورة والمنية والشوف، وذلك ضمن مشروع كنف الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.ووزّع المركز أمس الأول 1046 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفادت منها الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.// انتهى //16:08ت م0132