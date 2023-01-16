عمّان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 136.768 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال العام 2022م.وراجع عيادات الطب العام 47.829 شخصاً، وعيادات الأطفال 22.615 طفلاً، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 13.846 امرأة، فيما تلقى 8.474 لاجئاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، وراجع عيادتي الأسنان 6.217 مراجعاً كما راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 6.442 .كما تعاملت عيادتا الطوارئ مع 10.056 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما جرى تقديم 2.857 تطعيماً للأطفال ، فيما بلغ عدد المستفيدين ممن يعانون من الأمراض المزمنة 2.443 حالة، وراجع عيادة التغذية والرعاية الصحية 494 مريضاً.وقدمت الوحدات الطبية المساندة 24.072 تحليلاً مخبرياً لـ 9.214 حالة مرضية و9.815 صورة أشعة لـ 6.281 حالة مرضية، بالإضافة لتقديم 96.689 وصفة طبية من خلال صيدلية العيادات.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يولي الجانب الطبي الاهتمام الكبير وذلك من خلال تقديم العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة للاجئين السوريين بانتظام، بالإضافة لاستهداف أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون للعلاج بشكل دوري، لينعموا بأفضل رعاية صحية ممكنة خصوصاً في بيئة اللجوء الصعبة التي يعيشون بها.// انتهى //16:13ت م0134