الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في مدينة الرياض، اليوم, سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول، وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.واستمع السفراء إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.كما أطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الدولية للتحالف الإسلامي، وتكثيف الجهود الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.// انتهى //17:14ت م0148