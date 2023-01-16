الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على فهد بن محمد بن أحمد السديري -رحمه الله- في جامع الامام تركي بن عبدالله.وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.// انتهى //17:15ت م0150