الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن بالغ الحزن والأسى لجمهورية العراق في ضحايا حادث السير لمشجعي بطولة كأس الخليج العربي، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من المشجعين.وقدم معاليه التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق في هذا الحادث العرضي الذي وقع، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مثمنًا الدور التنظيمي الكبير الذي قدمته حكومة جمهورية العراق في التحضير والاستعداد لنجاح هذا الحدث الرياضي.// انتهى //17:17ت م0153