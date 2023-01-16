الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" 2387 ساعة تطوع بمشاركة 300 متطوع ومتطوعة، فيما بلغ عدد المستفيدين 8204 مستفيدين خلال عام 2022م .وذكرت الجمعية أن المشاركين قاموا بالعمل الصحي بالمستشفيات، والأعمال الإدارية والمشاركة بالفعاليات وتقديم الاستشارات الطبية وأخذ القياسات الحيوية لزوار الأسواق ونشر الرسائل التوعوية.وقد أطلقت الجمعية مشروعاً توعوياً تثقيفياً لمرضى القلب للمراكز الصحية والجهات الحكومية والمدارس في جميع فروع المملكة، والتي من شأنها رفع مستوى وعي الأفراد في المجتمع وتثقيفهم ونشر الوعي الصحي، حيث قامت الجمعية بتنظيم العمل التطوعي وإنشاء إدارة مختصة بالتطوع تقوم بنشر ثقافة التطوع وتهيئة البيئة للمتطوعين، للإسهام في تحقيق رؤية 2030 للمملكة التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياّ.// انتهى //17:19ت م0154