الدوحة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف كنيسة في إقليم /كيفو الشمالية/، شرقي الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم، موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //17:22ت م0156