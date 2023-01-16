الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي رئيس المعهد الوطني للموارد المائية في جمهورية كوبا المهندس أنطونيو رودريغيز.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة وكوبا في العديد من المجالات، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المبادرات الإقليمية والدولية التي تقدمها المملكة فيما يعزز من الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:38ت م0160