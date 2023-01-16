الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسيشارك أكثر من 45 متحدثا ومتحدثة من 30 دولة حول العالم، في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، خلال المدة من 23 – 25 يناير الجاري في نسخته الثانية "GTEL2023"، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر 8 جلسات مختلفة، برعاية من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.ويتضمن الملتقى في يومه الأول الجلسة الأولى التي تحمل عنوان: "نحو تعليم إلكتروني مستدام"، الذي يشارك فيه الأمين العام للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم افتراضيًا تورون جيلسفيك، ومدير المكتب الإقليمي لمركز الكومنولث لوسائط الإعلام التعليمية في آسيا بشير حمد شدرش، والرئيس التنفيذي لشركة سباركس للتعلم دارمند سينغ ساندو، ونائب الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة إليوشيان هاني الشاذلي.وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان: "الشراكات الأكاديمية في بيئات التعلّم الإلكتروني"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد التعليم عبر الإنترنت الدكتور جنيفير ميثس، ومدير شركة جير جروس أو بي إي للاستشارات المحدودة الدكتور جير جروس، مديرة خدمات التعليم العالمية في شركة جي أي العالمية الدكتورة ستايسي فيث، والرئيس التنفيذي للابتكار في العلميات والتعليم بجامعة ولاية كولورادو الدكتورة بيكي تندر، والرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جفريز.فيما تحمل الجلسة الثالثة في اليوم الثاني عنوان: "التحول الرقمي للتعليم الشامل"، باستضافة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة توين ساينس أسود ألتينتاس، البروفيسور بجامعة كومبلوتنسي بمدريد بالتازار فرنانديز مانجون، الرئيس التنفيذي لإليرن أفريقا بروك نيجوسي، والأمين العام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم افتراضيًا تورون جيلسفيك.وتقام الجلسة الرابعة التي تحمل عنوان: "التحديات والفرص في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لاتحاد التعلم عبر الإنترنت دان ساندو، وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" الدكتور نعيم الله خان، والأستاذ المساعد بجامعة إسلام إندونيسيا الدكتور أحمد بارتما، وبروفيسور كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد الدكتور كريس ديدي.ويشارك في الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان: "التعليم الإلكتروني والحرم الجامعي الإلكتروني"، كلاَ من الأستاذ المشارك بجامعة أوكلاند الدكتور كومار لاكسمان، والمدير العام لشركة أكسبلورانس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألكسندر زيرتوف، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آر الدكتور أكرم خضر، والرئيس التنفيذي لشركة التعليم عبر الإنترنت الدكتور سامر جعفر.ويبدأ اليوم الثالث بالجلسة السادسة للملتقى بعنوان: "إعادة النظر في التعلّم نحو التعليم 4.0"، التي يشارك فيها الرئيس التنفيذي لأرياناين ليوسيم أولريك جوول كريستنسن، وكبير الخبراء في مكتب التعليم الدولي لليونسكو رناتو أوبريتي، والمستشار التعليمي لبرايس ووترهاوس كوبرز الدكتور أيهم فيوم، ومدير فيفثانجنيوم روبرتو مانجانو، إضافة إلى رئيس تطوير البرنامج التعليمي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ديفيد سانتاندريو كالونج.وتختتم جلسات ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بالجلسة السابعة التي تحمل عنوان: "تطوير مهارات القرن الواحد والعشرون من خلال أنظمة التعليم الإلكتروني"، التي يشارك فيها مدير التعليم المدمج والتعليم عبر الإنترنت إيمي هولير، ومساعد نائب رئيس جامعة ولاية كارولينا الشمالية تونيا أمانكواتيا، والمدير العام لشركة برمجيات المنطق البشري سوماروي جابيتا، والرئيس التنفيذي لفيفثانجنيوم ماتيو فالورياني، ومدير مركز أبحاث الابتكار في برايس ووترهاوس كوبرز الدكتور كرستينا ديرفوييدا.ودعت الجامعة السعودية الإلكترونية المهتمين بالملتقى إلى التسجيل عن طريق الرابط التالي: https://gtel.sa/.// انتهى //17:39ت م0161