الطائف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واستنظم مديرية الشؤون الصحية بالطائف ملتقى الاستثمار الصحي ٢٠٢٣م تحت شعار "استثمر في الطائف" بعد غدٍ الأربعاء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.ويستهدف الملتقى الذي يستمر يومين، دعم الاستثمار والسياحة الصحية لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وحوكمة توحيد الإجراءات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة دور الإعلام وأهمية رأس المال البشري في الاستثمار الصحي.// انتهى //18:35ت م0169