أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل لورينسو الذي يزور الإمارات لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في المجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين.// انتهى //18:46ت م0173