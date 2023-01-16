الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، أن العلاقات مع تركيا إستراتيجية وأزلية، وأن السودان يوليها اهتماماً خاصاً، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.من جانبه أكد رئيس المخابرات التركية، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بالسودان في المجالات كافة، معلناً دعم تركيا للاتفاق الإطاري، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان كافة.وأكد المسؤول التركي استعداد بلاده لمساعدة السودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد.// انتهى //19:09ت م0176