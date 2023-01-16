القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ثلاثة أطفال، في بلدة سلوان في القدس المحتلة، بعد مداهمة منازل فلسطينية .وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال، وأبعدت رابعًا عن البلدة القديمة في القدس، في إطار الملاحقات المستمرة للأطفال الفلسطينيين .وفي ذات السياق وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تعرض طفل لحظه اعتقاله لعمليات تعذيب جسدي ونفسي من قبل قوات الاحتلال، خلال اعتقاله اليوم في انتهاك صارخ لحقوق الطفل التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.وأفاد المختص بشؤون القدس فخري أبو ذياب في تصريح أن قوات الاحتلال هدمت وحدة سكنية في بلدة بيت حنينا في القدس، بالتزامن مع استمرار المستوطنين تجريف أراضي في بلدة سلوان بهدف إقامة بؤرة استيطانية في إطار عملية التهويد المستمرة لمدينة القدس .// انتهى //19:10ت م0177