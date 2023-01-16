الرباط 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي بالرباط اليوم، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني، الذي يزور المملكة المغربية حالياً.وتناولت مباحثات الجانبين سبل الارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى أعلى المستويات والتنسيق المشترك بين المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين في إطار المصالح المشتركة، وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية.كما اتفقا على الدعم والتنسيق المشترك بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:10ت م0178