عمّان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، الذي يزور الأردن حالياًوجرى خلال اللقاء، بحث أهمية تعزيز آليات الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لآخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم جهود الاستقرار فيها، ومشاريع التعاون الإقليمي.// انتهى //19:11ت م0179