أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا .وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية الإماراتية اليابانية وسبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وذلك انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين.كما بحث الجانبان ملف التغير المناخي وجهود الحفاظ على البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي والتركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في هذا الملف، وتناولا استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري.// انتهى //19:11ت م0180