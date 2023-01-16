الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسشدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن لا عودة للحرب التي تم تجاوزها باتفاقية جوبا لسلام السودان.وأكد خلال مخاطبته اليوم، الحشد الجماهيري لأهالي منطقة" أولو" بإقليم النيل الأزرق المتاخم لدولة جنوب السودان التزام الدولة بإكمال الترتيبات الأمنية لمنسوبي الجيش الشعبي توطئة لدمجهم في صفوف القوات المسلحة السودانية لمواصلة مسيرة تأمين وحماية الوطن والمواطن.وأكد البرهان بذل كل الجهود لتهيئة المنطقة لاستقبال النازحين واللاجئين وذلك بتوفير المرافق والخدمات التي ستساعد على استقرارهم ومساهمتهم في مسيرة الإنتاج.من جانبه جدد عضو مجلس السيادة الفريق مالك عقار وعده لأهل المنطقة باكتمال عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم قبل فصل الخريف.// انتهى //19:30ت م0181