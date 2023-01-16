أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسعبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع حكومة جمهورية نيبال في ضحايا تحطم طائرة ركاب.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات في بيان لها عن خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة النيبالية والشعب النيبالي وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //19:32ت م0182