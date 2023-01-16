الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي عن مشاركتها في الحدث العالمي للضيافة وخدمة الطعام، معرض SIRHA 2023 الذي سيبدأ الخميس المقبل 19 يناير، ويستمر حتى 23 يناير بمدينة ليون في فرنسا، لإبراز وترويج ثقافة فن الطهي السعودي دولياً، الذي يعد من أهم المعارض العالمية.وتأتي هذه المشاركة كأول مشاركة للمملكة بالمعرض، وتتمثل في جناح تصل مساحته إلى 310م لتبرز من خلاله الهيئة ثقافة فنون الطهي السعودي، والإرث الثقافي للمملكة، من خلال مطعم وكافيه "إرث" التابع لهيئة فنون الطهي، الذي سيقدم تجربة تذوق الأكلات والقهوة السعودية، وتجربة الواقع الافتراضي، إلى جانب عرض ونشر المنتجات السعودية.ويعد معرض " SIRHA 2023" الحدث العالمي المرجعي لخدمات الطعام والضيافة، ويشهد تواجد أكثر من 4,000 عارض وعلامة تجارية، ويهدف إلى عرض أخبار الشركات العالمية المتعلقة بقطاعات الحلويات، والديكور المنزلي، والمخبوزات، والمشروبات، والمعدات والتقنيات ذات العلاقة بالطهي وفنونه، وفنون الطهي في الفنادق، فضلاً عن المعارض التجارية الأخرى المتخصصة في المواد الغذائية؛ ليجمع بذلك كل الجهات الفاعلة في بيئة واحدة للاستكشاف والحصول على مصدر إلهام لتأسيس الأعمال واقتناص الفرص المتاحة في القطاع.// انتهى //19:35ت م0183