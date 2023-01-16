أبها 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أن الميزانية المعتمدة لأمانة المنطقة وبلدياتها للعام الجاري 2023م ستمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في المنطقة.وأوضح الجالي خلال لقائه مع عددٍ من المقاولين الذين ينفذون مشروعات الأمانة في المنطقة أن أولوية أمانة عسير حاليًا هي رفع كفاءة وجودة التنفيذ وفقا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتعزيز الهوية العمرانية الموضوعة ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير المنطقة والقضاء على التشوهات البصرية.من جهته، أشار مدير الدراسات والمشاريع بالأمانة المهندس علي مفتاح إلى أن هناك مشاريع سوف تطرح خلال هذا الشهر والشهر المقبل حيث قسمت الأمانة والبلديات لعدة محاور هي أبها الحضرية، والقطاع الجنوبي، وقطاع تهامة والساحل، وقطاع الحجاز.ومن أبرز المشاريع التي ستطرح: جسر وطريق مرحبا ألف، وتطوير شارع اليمامة بالمجاردة، وتطوير طريق الملك فيصل ببلدية النماص، وطريق الملك عبدالعزيز بمحايل، وطريق الملك عبدالله تثليث، ومشروع أنسنة الأحياء السكنية بأبها الحضرية وقطاع الجنوب وقطاع الشمال وقطاع تهامة، ومشروع السفلتة بقطاع أبها الحضرية وقطاع الجنوب وقطاع الشمال وقطاع الحجاز وقطاع تهامة، ومشروع تشغيل المحطات الانتقالية نطاق عسير، ومشروع إنشاء محارق بمرمى وادي بن هشبل، ومشروع سفلتة الطرق الداخلية لمرمى وادي بن هشبل، ومشروع إنشاء خلايا هندسية بمرمى وادي بن هشبل، وتشغيل المنصة الإلكترونية لإدارة النفايات (نطاق عسير)، ومشروع تشغيل صيانة المقابر (نطاق خدمات الأمانة).// انتهى //19:35ت م0184