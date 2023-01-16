الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستقبل رئيس القضاء السوداني عبدالعزيز فتح الرحمن، بمكتبه اليوم، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الزاكي والوفد المرافق له.وناقش اللقاء العلاقات المتطورة بين السودان والمغرب في المجال العدلي بالتركيز على جانب التدريب وتبادل الخبرات والقواسم المشتركة التي تجمع بين الأجهزة العدلية في البلدين.وقدم الزاكي شرحاً تفصيلياً لمهام النيابة العامة والدور الذي يقع على عاتقها في تطبيق القانون وخاصة مجال التحري والبحث الجنائي.بدوره أكد رئيس القضاء على مواصلة التعاون العدلي واستمرار الزيارات المتبادلة للاستفادة من تجارب البلدين في المجال العدلي.// انتهى //19:39ت م0185