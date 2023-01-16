سرت 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة وأهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة لتقوم بالعمل المناط بها في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.ودعا باتيلي في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمدينة سرت الحكومة إلى تقديم كل التسهيلات والدعم للجنة العسكرية للوصول إلى تفعيل جميع مخرجات عملها ودعم العملية الأمنية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.وأثنى باتيلي على عمل اللجنة العسكرية وقال إننا رأينا العزم والالتزام من جانب اللجنة العسكرية للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا, مؤكدا أن هؤلاء الجنود الذين يعملون تجاه قضية بلدهم وشعبهم هم من يمثلون القوات المسلحة التي ينبغي أن تحافظ على الدولة الليبية.وأضاف أنه التقى بمجموعة الترتيبات الأمنية لحفظ الأوضاع الأمنية, داعيا إلى أن يشمل عملها كل البلاد وليس بين الشرق والغرب فقط.وأوضح المبعوث الأممي أنه التقى بمجموعة مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين والمحليين لترتيب عملهم وأن يقوموا بهذا العمل بنجاح, مؤكداً أن الحل الذي تم التوصل إليه يظهر مستوى العمل الذي يتم بسرت وهي نقطة إيجابية لهذا الاجتماع.وطالب باتيلي المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية, وقال نحن عازمون على الاستمرار في دعمنا لهذا العمل وفي تسهيل مشاركة المجتمع الدولي لهذا الدعم الليبي, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد العديد من الاجتماعات لتنفيذ مقررات هذه اللجنة.// انتهى //19:58ت م0188