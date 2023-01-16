الرباط 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0. 56 %، مسجلاً 10. 382,73 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0. 41 % ليستقر عند 832,41 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1. 07 % مسجلاً 794,11 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 143 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:33ت م0193