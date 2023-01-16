الجزائر 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واستلقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اتصالاِ هاتفياً اليوم، من نظيره الفنلندي بيكا هافيستو.وجرى - خلال الاتصال- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة التحضير للاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال، المقرر عقده في ربيع هذا العام بالجزائر.// انتهى //21:00ت م0194