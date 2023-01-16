مقديشو 23 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساستعاد الجيش الصومالي منطقة "براج شيخ عامر" التابعة لمحافظة "جلجدود" الواقعة وسط البلاد، من قبضة عناصر حركة الشباب الإرهابية.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي نجح بالتعاون مع "المقاومة الشعبية" في استعادة السيطرة على المنطقة المذكورة، كما تم إلقاء القبض على قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية.من جانب آخر، أعلن قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي أن الجيش تمكَّن بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية "أتميس"، اليوم، من القضاء على 23 عنصراً من ميليشيات المتمردين في عملية عسكرية جرت في منطقة "دَنو" التابعة لمحافظة شبيلى السفلى على بعد 100 كلم جنوب العاصمة مقديشو.كما أكد راغي مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير وقع صباح اليوم بمنطقة "هلغن " التابعة لمحافظة هيران.// انتهى //21:07ت م0195