سيئول 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واساتفقت كوريا الجنوبية والهند على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإستراتيجية من خلال التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والثقافة والمساعدات التنموية.جاء ذلك خلال لقاء جرى بين وزير الخارجية الكوري تشو هيونج دونج ونظيره الهندي سوراب كومار في العاصمة الكورية سيئول اليوم.واتفق الجانبان - وفق بيان لوزراة الخارجية الكورية - على أن استفزازات كوريا الشمالية تشكل تهديداً أمنياً لكل من المنطقة والأجزاء الأخرى من العالم، مشددين على الحاجة إلى استجابة موحدة وحازمة من المجتمع الدولي.// انتهى //21:48ت م0197