جيزان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسقامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان - اليوم - بجولة تفقدية لعدد من المواقع التي تشهد تنفيذ العديد من البرامج السياحية والترفيهية والثقافية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء جازان.. أجمل وأدفا" بمدينة جيزان.واستهلَ سموُّه الجولةَ بزيارة للشاطئ الشمالي الذي يضمُّ عدداً من حاضنات الأعمال التي دشَّنها سموُّه مؤخراً، ويشغلها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهي ضمن ٣٠٠ منفذ بيع وزَّعتها أمانة المنطقة على عدد من المواقع السياحية على مستوى المنطقة، كما يحوي العديد من الفعاليات الترفيهية التي طرحتها أمانة المنطقة كفرص استثمارية مؤقته خلال مدة المهرجان.وتفقَّد سموُّه ملعب الكرة الشاطئية الذي جهَّزَته أمانة المنطقة،وستقام عليه بطولة الكرة الشاطئية، إضافة إلى زيارة معلم سارية الوطن في الواجهة البحرية الشمالية، مستمعاً إلى شرح من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، عن السارية التي دُشِّنَت قبيل انطلاق المهرجان، ويبلغ ارتفاعها 50 متراً، وتعدُّ أحد المشاريع التي تنفذها الأمانة وفق أحدث التقنيات والمستويات الفنية وأعلى المعايير الهندسية المختصة في هذا الجانب،سواء في التصميم أم التنفيذ؛وذلك لتأكيد الولاء والحب لهذا الوطن.كما زار سموُّ الأميرِ محمد بن عبدالعزيز، الشارع الثقافي الذي نفَّذته أمانة المنطقة بالكورنيش الشمالي ، مستمعاً خلال الجولة إلى شرح مفصَّل من المهندس الغزواني،عن الشارع وما يضمه من المجسمات الجمالية والمعارض الفنية والحاضنات المخصصة لرواد ورائدات الأعمال من شباب وفتيات المنطقة، والمزارعين الذين يقومون بعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية،وإبراز ما تمتلكه المنطقة من مقومات زراعية وتنوع في المحاصيل.كما زار سموُّ نائبِ أميرِ جازان القلعة الدوسرية التي تضم فعاليات تراثية وثقافية عديدة ينفذها فرع هيئة التراث بالمنطقة.والتقى سموُّه - خلال الجولة بتلك المواقع - عدداً من زوار وأهالي المنطقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تضمنه مهرجان جازان الشتوي هذا العام من فعاليات ونشاطات وبرامج تلبِّي احتياجات الجميع، وما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتَّى المجالات.وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن سعادته بالجولة وما شاهده واطلع عليه خلالها من فعاليات ونشاطات تهدف لتقديم كل ما يسعد زوار جازان والأهالي والمقيمين بها، موجهاً القائمين على تلك المواقع بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود،راجياً العون من الله- عزَّ وجلَّ- للجميع.// انتهى //23:00ت م0201