القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، اليوم في القاهرة، وزيرَ الداخلية المصري اللواء محمود توفيق.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المُشترك في مختلف المجالات الأمنية، إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بتونس مطلع شهر مارس المقبل.// انتهى //23:02ت م0204