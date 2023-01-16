القدس المحتلة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسوثَّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم،سلسة من الاعتداءات من قبل المستوطنين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية.وأفادت الهيئة - في بيان لها اليوم- أن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية في قرى بيتنا وحوارة بمدينة نابلس؛ مما أدى إلى تحطيم واجهات عدة مركبات، كما هاجمو قرية المغير بمدينة رام الله، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينية بحماية من قوات جيش الاحتلال، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى قرية المغير.في السياق ذاته اقتحم جيش الاحتلال مساء اليوم بلدة يعبد بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين؛ مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.// انتهى //23:39ت م0208